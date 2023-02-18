Marko Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Stojanovic 2 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Стојановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Stojanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Stojanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Stojanovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Backa

30 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

Marko Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Stojanovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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