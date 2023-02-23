Marko Stojceski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stojceski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Stojceski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Stojceski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Stojceski 23 Ağustos 2000 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Стојчески şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Stojceski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Stojceski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Stojceski'nin Montana ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Stojceski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Stojceski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Stojceski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Stojceski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2014 yılında Vardar Alt.

23 Ağustos 2017 yılında Akad. Pandev Ju

13 Şubat 2019 yılında Vardar Alt.

7 Ağustos 2019 yılında Makedonija

25 Temmuz 2020 yılında Teteks Tetovo

4 Şubat 2021 yılında Teleoptik

25 Ağustos 2021 yılında Kadino

1 Şubat 2022 yılında Ohrid Lihnidos

1 Ağustos 2022 yılında Lokomotiva

13 Ocak 2023 yılında Montana

Marko Stojceski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Stojceski şuan Montana takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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