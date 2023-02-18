Marko Susnjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Susnjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Susnjar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Susnjar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Susnjar 20 Ağu 2003 tarihinde Foča şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Марко Шушњар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Susnjar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Susnjar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Susnjar'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Susnjar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Susnjar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Susnjar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Susnjar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2019 yılında Vojvodina U17

29 Temmuz 2020 yılında FK TSC U19

1 Ocak 2022 yılında FK TSC

5 Ağu 2022 yılında Leotar Trebinje

31 Aralık 2022 yılında FK TSC

Marko Susnjar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Susnjar şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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