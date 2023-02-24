Marko Tabajica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tabajica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Tabajica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Tabajica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Tabajica 14 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Табајица şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Tabajica Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Tabajica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına - tarihinde katılmıştır. Marko Tabajica'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Tabajica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Tabajica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Tabajica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Tabajica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Tabajica şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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