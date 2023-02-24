Marko Tadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Tadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Tadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Tadic 25 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Tadic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Tadic'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marko Tadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Tadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic
7 Şubat 2023 yılında Bilinmiyor
Marko Tadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Tadic şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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