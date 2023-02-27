Marko Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Tomic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marko Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Tomic 28 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Томић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Tomic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini pro-soccer-scout.com yapmaktadır. Marko Tomic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Tomic'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Radnik

1 Temmuz 2012 yılında Sindjelic

1 Temmuz 2013 yılında FC Staad

1 Ocak 2014 yılında Sindjelic

1 Temmuz 2014 yılında Radnicki Nis

6 Temmuz 2016 yılında Čukarički

18 Şubat 2017 yılında Radnicki Nis

8 Ocak 2018 yılında Zalgiris

15 Ocak 2020 yılında Irtysh

1 Ekim 2020 yılında Alashkert

4 Şubat 2021 yılında Napredak

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Panevezys

Marko Tomic kimdir

Marko Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Tomic şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Tomic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Colin Odutayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Odutayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Colin Odutayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Odutayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Progon Maloku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Progon Maloku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Progon Maloku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Progon Maloku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juozas Lubas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juozas Lubas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juozas Lubas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juozas Lubas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi