Marko Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Tomic 28 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Томић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Tomic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini pro-soccer-scout.com yapmaktadır. Marko Tomic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Tomic'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Radnik

1 Temmuz 2012 yılında Sindjelic

1 Temmuz 2013 yılında FC Staad

1 Ocak 2014 yılında Sindjelic

1 Temmuz 2014 yılında Radnicki Nis

6 Temmuz 2016 yılında Čukarički

18 Şubat 2017 yılında Radnicki Nis

8 Ocak 2018 yılında Zalgiris

15 Ocak 2020 yılında Irtysh

1 Ekim 2020 yılında Alashkert

4 Şubat 2021 yılında Napredak

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Panevezys

Marko Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Tomic şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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