Marko Tuci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tuci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Tuci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Tuci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Tuci 4 Aralık 1998 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Tuci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Tuci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Tuci'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Tuci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Tuci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Tuci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Tuci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2018 yılında FK Jezero

30 Haziran 2018 yılında B. Podgorica

15 Temmuz 2018 yılında Mladost Ljes

23 Temmuz 2019 yılında FK Decic Tuzi

10 Haziran 2020 yılında FK Podgorica

3 Ağustos 2020 yılında FK Decic Tuzi

Marko Tuci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Tuci şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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