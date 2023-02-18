Marko Velickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Velickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Velickovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Velickovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Velickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Velickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Velickovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Velickovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Velickovic 12 Ekim 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Величковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Velickovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Velickovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Velickovic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 15 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Velickovicboyu ve yaşı kaç

Marko Velickovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Velickovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Velickovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Velickovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2021 yılında Lucani U17

1 Temmuz 2021 yılında Mladost U19

1 Temmuz 2022 yılında Mladost

Marko Velickovic kimdir

Marko Velickovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Velickovic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Marko Velickovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U16 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Velickovic nereli

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