Marko Veriga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Veriga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Veriga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Veriga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Veriga 21 Ağu 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Veriga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Veriga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Veriga'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Veriga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Veriga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Veriga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Veriga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb II

12 Ağu 2017 yılında HNK Gorica

18 Ağu 2020 yılında NK Vrapce

3 Ağu 2021 yılında NK Dubrava ZG

Marko Veriga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Veriga şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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