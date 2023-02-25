Marko Vesovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Vesovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Vesovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Vesovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Vesovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Vesovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Vesovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Vesovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Vesovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Vesovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Vesovic 28 Ağustos 1991 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Вешовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Vesovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Red ball agency yapmaktadır. Marko Vesovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Vesovic'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Vesovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markovesovic29/

Marko Vesovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Vesovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Vesovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Vesovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kızılyıldız

31 Ocak 2014 yılında Torino

1 Eylül 2014 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2015 yılında Torino

7 Ağustos 2015 yılında Spezia Calcio

11 Ağustos 2015 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2017 yılında Spezia Calcio

4 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka

5 Ocak 2018 yılında Legia Varşova

16 Temmuz 2021 yılında Karabağ

Marko Vesovic kimdir

Marko Vesovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Vesovic şuan Karabağ takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mladost Lučani (2005-07), Budućnost (2007-09)

Marko Vesovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 2 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Vesovic nereli

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