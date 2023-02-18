Marko Vranjkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Vranjkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Vranjkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Vranjkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Vranjkovic 5 Şubat 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Vranjković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Vranjkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fimatosport yapmaktadır. Marko Vranjkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına - tarihinde katılmıştır. Marko Vranjkovic'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marko Vranjkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Vranjkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Vranjkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Vranjkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2011 yılında Dubrava Tk Jgd.

1 Temmuz 2014 yılında Dubrava Tk U17

31 Temmuz 2015 yılında NK Sesvete U17

29 Ocak 2016 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U19

3 Ağu 2018 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2020 yılında NK Lokomotiva

12 Ağu 2020 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

Marko Vranjkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Vranjkovic şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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