Marko Vucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Vucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Vucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Vucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Vucic 30 Aralık 1996 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Marko Vučić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Vucic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MJ Sport Consulting yapmaktadır. Marko Vucic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Vucic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Vucic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_vucic_/

Marko Vucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Vucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Vucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Vucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2016 yılında FK Celik Niksic

31 Aralık 2016 yılında Sutjeska Niksic

15 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2020 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Niksic

11 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

9 Ağustos 2022 yılında Sutjeska Niksic

Marko Vucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Vucic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Marko Vucic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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