Marko Vujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Vujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Vujic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Vujic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Vujic 25 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Vujic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Vujic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Vujic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Vujic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Vujic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Vujic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Vujic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Teleoptik

31 Aralık 2019 yılında Partizan U19

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

3 Ağu 2020 yılında Zlate Moravce

1 Temmuz 2021 yılında Jedinstvo Ub

Marko Vujic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Vujic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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