Marko Vukasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Vukasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Vukasovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Vukasovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Vukasovic 10 Eylül 1990 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Vukasović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Vukasovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Vukasovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Vukasovic'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Vukasovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Vukasovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Vukasovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Vukasovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Proleter

15 Ocak 2013 yılında Kecskeméti TE

7 Ağustos 2015 yılında Vasas FC

9 Şubat 2016 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2016 yılında Chikhura

6 Ağustos 2016 yılında Vojvodina

24 Temmuz 2018 yılında ETO FC Győr

15 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2020 yılında Csákvár

6 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2021 yılında ETO FC Győr

9 Ağustos 2021 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

1 Şubat 2023 yılında Mosonmagyaróvár

Marko Vukasovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Vukasovic şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.