Marko Vukcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Vukcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Vukcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Vukcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Vukcevic 7 Haziran 1993 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Marko Vukčević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Vukcevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Marko Vukcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Vukcevic'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Vukcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Vukcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Vukcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Vukcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Podgorica

23 Ağustos 2013 yılında NK Olimpija

31 Ağustos 2015 yılında Vojvodina

30 Haziran 2016 yılında NK Olimpija

17 Temmuz 2017 yılında B. Podgorica

28 Ocak 2018 yılında Inter Zapresic

5 Şubat 2019 yılında Paykan FC

10 Şubat 2020 yılında OFK Grbalj

27 Temmuz 2020 yılında FK Podgorica

1 Temmuz 2021 yılında UTA Arad

Marko Vukcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Vukcevic şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Vukcevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buducnost Podgorica (bis 2012)

Karadağ takımında 21 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 7 gol atmıştır.

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