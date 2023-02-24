Marko Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Vukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Vukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Vukovic 20 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Вуковић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Vukovic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Vukovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Vukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Vukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Vukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Vukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Sutjeska Niksic

11 Şubat 2022 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2022 yılında FK Jezero

23 Ocak 2023 yılında OFK Grbalj

Marko Vukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Vukovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.