Marko Zalokar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Zalokar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Zalokar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Zalokar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Zalokar 18 Haziran 1990 tarihinde Brežice şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Zalokar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Zalokar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Zalokar'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Zalokar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Zalokar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Zalokar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Zalokar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2020 yılında NS Mura

1 Temmuz 2022 yılında NK Maribor

Marko Zalokar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Zalokar şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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