Marko Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Zivkovic 17 Mayıs 1994 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Живковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Zivkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Marko Zivkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Zivkovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Zivkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marko_zile17/

Marko Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Teleoptik

8 Şubat 2013 yılında Partizan

31 Ocak 2014 yılında Vojvodina

13 Şubat 2015 yılında Suduva

28 Ocak 2016 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2019 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

14 Ocak 2021 yılında Partizan

Marko Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Zivkovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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