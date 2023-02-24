Marko Zocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Zocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Zocevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Zocevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Zocevic 19 Mayıs 1993 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Зоћевић / Marko Zoćević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Zocevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Marko Zocevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Zocevic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Zocevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Zocevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Zocevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Zocevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

1 Şubat 2016 yılında Mladost

1 Temmuz 2016 yılında Borac Cacak

5 Temmuz 2018 yılında Vozdovac

21 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

22 Ağustos 2019 yılında Metalac

11 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Niksic

8 Eylül 2022 yılında Zvijezda 09

Marko Zocevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Zocevic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.