Marko Zuljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Zuljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Zuljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Zuljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Zuljevic 16 Eylül 1997 tarihinde Pozega şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Žuljević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Zuljevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Zuljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Zuljevic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Zuljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Zuljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Zuljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Zuljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında NK Lucko

1 Ağu 2014 yılında NK Rudes U19

13 Şubat 2015 yılında Din. Zagreb U19

28 Ağu 2015 yılında NK Sesvete U19

1 Şubat 2016 yılında Neugersdorf U19

1 Temmuz 2016 yılında FCO Neugersdorf

4 Ocak 2017 yılında Budissa Bautzen

31 Ağu 2017 yılında Bischofswerda

13 Ağu 2018 yılında Slav. Pozega

5 Ağu 2019 yılında Bijelo Brdo

27 Temmuz 2020 yılında NK Vihor (J)

9 Şubat 2021 yılında Draßburg

26 Temmuz 2021 yılında Marsonia 1909

12 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

Marko Zuljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Zuljevic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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