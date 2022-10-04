Markör-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Markör-Ağaç görev tanımı nedir, Markör-Ağaç ne iş yapar, Markör-Ağaç olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Markör-Ağaç mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Markör-Ağaç Tanımı;

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Markör-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 Markör-Ağaç Maaşları

Markör-Ağaç maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Markör-Ağaç maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Markör-Ağaç iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.13

Meslek Adı :

Markör-Ağaç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağacın kesileceği yeri veya nasıl şekillendirileceğini markalamak suretiyle gösteren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Markör (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje veya diğer şartnameleri inceleyerek kullanacağı ağacı seçmek,

b) Ağacın kesileceği veya şekillendirileceği kısımları yardımcı çizgiler ve işaretlerle tespit ederek ağacı tezgaha vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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