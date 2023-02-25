Markovanbasten Cema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markovanbasten Cema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markovanbasten Cema kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markovanbasten Cema ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Markovanbasten Cema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markovanbasten Cema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markovanbasten Cema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markovanbasten Cema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markovanbasten Cema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markovanbasten Cema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markovanbasten Cema 16 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Markovanbasten Çema şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markovanbasten Cema Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markovanbasten Cema, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Markovanbasten Cema'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Markovanbasten Cema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markovanbasten Cema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Markovanbasten Cema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markovanbasten Cema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2012 yılında KF Tirana U17

13 Şubat 2014 yılında Partizani U19

3 Ekim 2014 yılında O. Tirana

2 Mart 2015 yılında Int. Tiranë

1 Temmuz 2017 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2019 yılında FK Kukësi

23 Ağustos 2020 yılında KF Erzeni

1 Şubat 2021 yılında FK Partizani B

1 Ağustos 2021 yılında KS Burreli

29 Temmuz 2022 yılında KF Turbina

Markovanbasten Cema kimdir

Markovanbasten Cema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markovanbasten Cema şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Markovanbasten Cema nereli

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