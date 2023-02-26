Marks Munyai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marks Munyai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marks Munyai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marks Munyai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marks Munyai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marks Munyai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marks Munyai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marks Munyai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marks Munyai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marks Munyai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marks Munyai 27 Mayıs 1991 tarihinde Masakona, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marks Munyai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marks Munyai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Marks Munyai'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marks Munyai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marks Munyai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Marks Munyai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marks Munyai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Black Leopards

1 Temmuz 2019 yılında Highlands Park

22 Eylül 2020 yılında TS Galaxy FC

Marks Munyai kimdir

Marks Munyai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marks Munyai şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Marks Munyai nereli

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