Marksçılık ne demek, TDK'ya göre Marksçılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marksçılık ne demek? Marksçılık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Marksçılık kelimesi. Peki Marksçılık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Marksçılık nedir, Marksçılık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARKSÇILIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marksçılık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Marksçılık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alman filozof Marks'ın düşüncelerine dayanan devrimci sosyalist akım, Marksizm

