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Marksist ne demek, TDK'ya göre Marksist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Marksist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Marksist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Marksist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Marksist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Marksist ne demek, TDK'ya göre Marksist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marksist ne demek? Marksist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Marksist kelimesi. Peki Marksist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Marksist nedir, Marksist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MARKSİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marksist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Marksist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Marksist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Marksçı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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