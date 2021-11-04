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Marksizm ne demek, TDK'ya göre Marksizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Marksizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Marksizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Marksizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Marksizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Marksizm ne demek, TDK'ya göre Marksizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marksizm ne demek? Marksizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Marksizm kelimesi. Peki Marksizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Marksizm nedir, Marksizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MARKSİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marksizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Marksizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Marksizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Marksçılık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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