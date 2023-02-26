Markus Allast kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Allast Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Allast adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Allast Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Allast 5 Eylül 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Allast Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Markus Allast'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Allast Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Allast isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Allast Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Allast futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Paide U21

1 Ocak 2018 yılında Paide

1 Temmuz 2018 yılında Kalev

1 Ocak 2021 yılında Kuressaare

Markus Allast Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Allast şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Markus Allast Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Viimsi MRJK (-2016)

Estonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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