Markus Arsalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Arsalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Arsalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Arsalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Arsalo 21 Ekim 2002 tarihinde Tampere şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Arsalo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Markus Arsalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Markus Arsalo'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Arsalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Arsalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Arsalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Arsalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Inter U19

1 Ocak 2021 yılında FC Inter

21 Mayıs 2021 yılında FC Jazz

31 Aralık 2021 yılında FC Inter

1 Ocak 2023 yılında SJK Seinäjoki

Markus Arsalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Arsalo şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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