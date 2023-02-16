Markus Ballmert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Ballmert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markus Ballmert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markus Ballmert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Markus Ballmert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Ballmert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Ballmert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Ballmert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Ballmert 27 Kasım 1993 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Ballmert Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Markus Ballmert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Markus Ballmert'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Markus Ballmertboyu ve yaşı kaç

Markus Ballmert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Ballmert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Markus Ballmert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Ballmert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FSV Frankf. U19

1 Temmuz 2012 yılında FSV Frankf. II

1 Temmuz 2014 yılında FSV Frankfurt

28 Ağu 2015 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2017 yılında SV Meppen

Markus Ballmert kimdir

Markus Ballmert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Ballmert şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Kalbach (-2009), FSV Frankfurt (2009-2012)

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Markus Ballmert nereli

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