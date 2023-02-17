Markus Bay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Bay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Bay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Bay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Bay 17 Şubat 1997 tarihinde Brøndby şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Markus Strøm Bay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Bay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boilesen Management ApS yapmaktadır. Markus Bay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 25 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Markus Bay'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Markus Bay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Bay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Bay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Bay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2013 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2014 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2016 yılında Ajax U21

8 Ağu 2017 yılında Viborg FF

25 Temmuz 2018 yılında Fremad Amager

Markus Bay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Bay şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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