Markus Bjorkqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Bjorkqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Bjorkqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Bjorkqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Bjorkqvist 4 Eylül 2003 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Bjorkqvist Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Markus Bjorkqvist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 17 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Markus Bjorkqvist'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Bjorkqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Markus Bjorkqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Bjorkqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Bjorkqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Haziran 2021 yılında Malmö FF

27 Ocak 2022 yılında Utsiktens BK

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

Markus Bjorkqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Bjorkqvist şuan Malmö FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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