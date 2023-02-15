Markus Frojd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Frojd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markus Frojd kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markus Frojd ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Markus Frojd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Frojd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Markus Frojd

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Frojd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Frojd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Frojd 20 Temmuz 1996 tarihinde Skövde şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Frojd Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markus Frojd, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Markus Frojd'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Frojdboyu ve yaşı kaç

Markus Frojd Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Markus Frojd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Markus Frojd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Frojd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Skövde AIK

1 Ağu 2012 yılında IF Elfsborg U19

1 Ocak 2016 yılında Skövde AIK

Markus Frojd kimdir

Markus Frojd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Frojd şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Igelstorp IK, Skövde AIK, IF Elfsborg Boras

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Markus Frojd nereli

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