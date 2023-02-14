Markus Kuster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Kuster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Kuster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Kuster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Kuster 22 Şubat 1994 tarihinde Kittsee şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Kuster Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Markus Kuster, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Markus Kuster'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Kuster Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Markus Kuster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Kuster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Kuster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Neusiedl Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Bgld. U17

1 Temmuz 2010 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2012 yılında SV Mattersburg

23 Temmuz 2020 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında FC Winterthur

Markus Kuster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Kuster şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Pama ab März 2001, Neusiedl/See, AKA Burgenland

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.