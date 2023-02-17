Markus Lackner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Lackner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Lackner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Lackner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Lackner 5 Nisan 1991 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Lackner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Markus Lackner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Markus Lackner'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Markus Lackner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Lackner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Lackner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Lackner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2000 yılında Admira Wacker J.

1 Temmuz 2005 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2006 yılında Admira U17

1 Temmuz 2008 yılında Admira U19

1 Ocak 2009 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2010 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2011 yılında First Vienna FC

30 Haziran 2012 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2012 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2013 yılında SV Horn

30 Haziran 2014 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2014 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz

28 Ağu 2019 yılında Admira Wacker

26 Temmuz 2020 yılında Sturm Graz

4 Eylül 2020 yılında SV Ried

Markus Lackner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Lackner şuan SV Ried takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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