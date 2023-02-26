Markus Miiter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Miiter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Miiter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Miiter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Miiter 2 Eylül 2005 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Miiter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Markus Miiter'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Miiter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Miiter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Miiter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Miiter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında JK Vaprus U17

1 Ocak 2022 yılında Pärnu Vaprus

Markus Miiter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Miiter şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.