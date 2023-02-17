Markus Pink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Pink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Pink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Pink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Pink 24 Şubat 1991 tarihinde Klagenfurt şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Pink Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Markus Pink, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 17 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Markus Pink'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Pink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Pink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Pink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Pink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AKA Kärnten U15

1 Temmuz 2006 yılında AKA Kärnten U17

1 Temmuz 2007 yılında AKA Kärnten U19

1 Temmuz 2008 yılında SKA Kärnten II

1 Ocak 2009 yılında Austria Kärnten

1 Temmuz 2010 yılında A. Klagenfurt

1 Temmuz 2011 yılında Köttmannsdorf

1 Temmuz 2012 yılında First Vienna FC

2 Eylül 2013 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz

8 Ocak 2020 yılında Admira Wacker

17 Ağu 2020 yılında A. Klagenfurt

Markus Pink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Pink şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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