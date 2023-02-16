Markus Ponath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Ponath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Ponath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Ponath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Ponath 13 Ocak 2001 tarihinde Pfaffenhofen an der Ilm şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Ponath Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4FC yapmaktadır. Markus Ponath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Markus Ponath'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Markus Ponath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Ponath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Ponath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Ponath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt II

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

Markus Ponath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Ponath şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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