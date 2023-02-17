Markus Rusek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Rusek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Rusek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Rusek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Rusek 26 Aralık 1993 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Rusek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Markus Rusek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Markus Rusek'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Rusek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Rusek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Markus Rusek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Rusek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2005 yılında Rapid Altyapı

1 Ağu 2006 yılında Vienna Alt.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2011 yılında FC Admira II

1 Ocak 2013 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2014 yılında SV Horn

30 Haziran 2015 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2015 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2016 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2016 yılında Wiener Neustadt

2 Temmuz 2018 yılında A. Klagenfurt

1 Temmuz 2021 yılında Grazer AK 1902

Markus Rusek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Rusek şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DSV Fortuna ab Oktober 2001, Rapid Wien, First Vienna, Admira Mödling

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.