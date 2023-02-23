Markus Uusitalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Uusitalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Uusitalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Uusitalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Uusitalo 15 Mayıs 1997 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Uusitalo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markus Uusitalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Markus Uusitalo'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Uusitalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Uusitalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Uusitalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Uusitalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2015 yılında VPS

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2020 yılında FC Honka

20 Ocak 2021 yılında Helsinki IFK

31 Aralık 2021 yılında FC Honka

1 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

Markus Uusitalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Uusitalo şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Markus Uusitalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Honka (-3/2015)

Finlandiya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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