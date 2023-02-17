Markus Wallner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Wallner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Wallner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Wallner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Wallner 27 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Wallner Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Markus Wallner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Markus Wallner'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Markus Wallner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Wallner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Wallner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Wallner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2006 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2012 yılında AKA Salzb. U18

23 Ağu 2013 yılında AKA Austria U18

3 Ekim 2013 yılında Grödig II

1 Temmuz 2014 yılında A. Salzburg

1 Temmuz 2016 yılında Grödig

1 Temmuz 2017 yılında USK Anif

6 Şubat 2019 yılında FC Wacker II

30 Haziran 2019 yılında USK Anif

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

1 Temmuz 2022 yılında SV Horn

Markus Wallner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Wallner şuan SV Horn takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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