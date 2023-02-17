Markus Wenger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Wenger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Wenger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Wenger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Wenger 11 Ocak 2002 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Markus Benjamin Wenger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Wenger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markus Wenger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Markus Wenger'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Wenger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Wenger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Wenger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Wenger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U21

28 Ağu 2021 yılında FC Breitenrain

Markus Wenger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Wenger şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Markus Wenger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U17 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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