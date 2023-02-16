Markus Ziereis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Ziereis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markus Ziereis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markus Ziereis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Markus Ziereis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Ziereis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Ziereis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Ziereis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Ziereis 26 Ağu 1992 tarihinde Roding şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Ziereis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Markus Ziereis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Markus Ziereis'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Ziereis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zier11

Markus Ziereisboyu ve yaşı kaç

Markus Ziereis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Ziereis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Markus Ziereis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Ziereis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2009 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2011 yılında 1860 München

1 Temmuz 2012 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2013 yılında FSV Frankfurt

3 Ocak 2014 yılında Darmstadt 98

30 Haziran 2014 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2014 yılında Chemnitzer FC

1 Temmuz 2015 yılında Regensburg

10 Ağu 2017 yılında 1860 München

15 Temmuz 2020 yılında SpVgg Bayreuth

Markus Ziereis kimdir

Markus Ziereis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Ziereis şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SpVgg Neukirchen-Balbini (1998-2005), SSV Jahn Regensburg (2005-2007), TSV 1860 München (2007-2011)

Markus Ziereis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Markus Ziereis nereli

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