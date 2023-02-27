Markuss Alpens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markuss Alpens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markuss Alpens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markuss Alpens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markuss Alpens 24 Ocak 2004 tarihinde Liepāja şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Markuss Maksimuss Alpēns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markuss Alpens Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markuss Alpens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Markuss Alpens'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Markuss Alpens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markuss Alpens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markuss Alpens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markuss Alpens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2020 yılında Spartaks

7 Ocak 2023 yılında RFS

Markuss Alpens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markuss Alpens şuan RFS takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Markuss Alpens Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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