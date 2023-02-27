Markuss Kruglauzs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markuss Kruglauzs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markuss Kruglauzs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markuss Kruglauzs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markuss Kruglauzs 28 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Markuss Kruglaužs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markuss Kruglauzs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Markuss Kruglauzs'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Markuss Kruglauzs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markuss Kruglauzs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markuss Kruglauzs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markuss Kruglauzs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2021 yılında Spartaks II

2 Ağustos 2021 yılında Tukums

3 Ocak 2023 yılında Liepaja

Markuss Kruglauzs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markuss Kruglauzs şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Markuss Kruglauzs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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