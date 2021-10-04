Marlboro ne kadar oldu 2021? Camel, Kent Drange sigara fiyatları ne kadar oldu 2021? Son dakika haberlerine göre sigaraya zam gelmesiyle birlikte vatandaş tercih ettiği markaların fiyatlarını merak ediliyor. Arama motorlarında "Marlboro ne kadar oldu? Camel, Kent Drange sigara fiyatları ne kadar oldu?" soruları araştırılırken, güncel sigara fiyatlarına ve merak edilen markaların güncel rakamlarına haberimizde yer verdik. İşte, Marlboro ne kadar oldu 2021? Camel, Kent Drange sigara fiyatları ne kadar oldu 2021? sorularının yanıtları...

Marlboro ne kadar oldu 2021? Camel, Kent Drange sigara fiyatları ne kadar oldu 2021? Soruları sigara zammı sonrası en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Uluslararası tütün şirketi olan Philip Morris'in, sigaraya dair güncel rakamları paylaşmasının ardından, vatandaş tercih ettiği markanın yeni fiyatlarını merak ediyor. Yeni zam 4 Ekim itibarıyla yurt genelinde geçerli olacak. İşte, Marlboro ne kadar oldu 2021? Camel, Kent Drange sigara fiyatları ne kadar oldu 2021? soru başlıklarının yanıtları... MARLBORO NE KADAR OLDU 2021? CAMEL, KENT DRANGE SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU 2021? Tütün şirketi Philip Morris'in yeni sigara fiyat listesini paylaşmasının ardından Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş da sigaradaki fiyat artışının 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını bildirdi. Yeni paylaşılan güncel veriler doğrultusunda; MARLBORO Marlboro Edge 17,00 Marlboro Edge Blue/ Sky 17,00 Marlboro Touch Blue/ Gray/ White 18,00 Marlboro 19,00 CAMEL Camel Uzun 15,00 TL

Camel Kısa – Box 15,00 TL

Camel Kısa – Soft 15,00 TL

Camel White 15,00 TL

Camel Brown 15,00 TL

Camel Black 15,00 TL

Camel Deep Blue – Uzun 15,00 TL

Camel Deep Blue – Kısa 15,00 TL

Camel Blue 15,00 TL

Camel Dark Blue 15,00 TL

Camel Line 15,00 TL

Camel Rework 15,00 TL

Camel Slender 14,50 TL

Camel Slender Gray 14,50 TL KENT Kent Switch 16,00 TL

Kent Blue 15,00 TL

Kent Gray 15,00 TL

Kent White 15,00 TL

Kent D Range Switch 15,00 TL

Kent D Range Grey 15,00 TL

Kent D Range Blue 15,00 TL

Kent N Range Black 18,00 TL

Kent N Range Gray 18,00 TL camelmarlborozamsigarakentkent drage