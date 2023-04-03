Marlee Francois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlee Francois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlee Francois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marlee Francois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marlee Francois 29 Aralık 2002 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Marlee Jean Francois şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marlee Francois Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G.S.G yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bristol City U21 futbol takımında oynamaktadır. Bristol City U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marlee Francois'nin Bristol City U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Marlee Francois Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marlee Francois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Bristol U18
1 Temmuz 2020 yılında Bristol U21
27 Ağustos 2021 yılında Bath City
2 Ocak 2022 yılında Bristol U21
Marlee Francois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marlee Francois şuan Bristol City U21 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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