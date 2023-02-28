Marlen Chobanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlen Chobanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlen Chobanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlen Chobanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlen Chobanov 10 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Özbekistan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чобанов Марлен Бургандінович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlen Chobanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marlen Chobanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marlen Chobanov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marlen Chobanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlen Chobanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlen Chobanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlen Chobanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Obolon-2

20 Ocak 2021 yılında Pakhtakor

18 Ocak 2022 yılında FK Turon

31 Aralık 2022 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2023 yılında FK Turon

Marlen Chobanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlen Chobanov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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