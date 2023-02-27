Marley Blair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marley Blair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marley Blair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marley Blair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marley Blair 5 Ekim 1999 tarihinde Huddersfield şehrinde doğmuştur. İngiltere,Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marley Blair Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Marley Blair'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marley Blair Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marleyblair/

Marley Blair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marley Blair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marley Blair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marley Blair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2018 yılında Burnley U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2021 yılında Keflavík

Marley Blair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marley Blair şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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