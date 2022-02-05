Marley ne demek, TDK'ya göre Marley kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marley ne demek? Marley TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi marley kelimesi. Peki marley ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre marley nedir, marley kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARLEY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marley kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Marley kelimesi (marka kökenlidir.

TDK'ya göre marley kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılarda döşeme gereci olarak kullanılan plastik madde

