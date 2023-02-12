Marley Redfern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marley Redfern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marley Redfern adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marley Redfern Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marley Redfern 13 Aralık 2002 tarihinde Wishaw şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marley Redfern Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marley Redfern, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marley Redfern'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marley Redfern Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marley Redfern isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marley Redfern Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marley Redfern futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Hamilton A. Re.

1 Ekim 2020 yılında Blackburn Utd

29 Ocak 2021 yılında Hamilton A. Re.

1 Temmuz 2021 yılında Hamilton Acad.

Marley Redfern Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marley Redfern şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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